Cinq choses à savoir sur Warner Hahn, qui devrait doubler Timon Wellenreuther à Anderlecht

Le nouveau n°2 - en attendant le retour d'Hendrik Van Crombrugge dans les cages - au RSC Anderlecht devrait être le Néerlandais Warner Hahn. Un gardien d'expérience.

Formé à l'Ajax et de la génération Rits

Warner Hahn, 28 ans, a été formé à bonne école : jusqu'à ses 20 ans, le futur portier du RSCA évoluait à l'Ajax Amsterdam, où il portera les couleurs des équipes U19 et U21 ... et cotoiera notamment un certain Mats Rits (FC Bruges). Hahn ne fait cependant pas partie des plus grands talents ajacides - surtout à un poste où, par définition, peu de joueurs ont la chance de percer. Cette formation à la néerlandaise devrait cependant l'aider à s'intégrer au jeu au sol réclamé par Kompany.

Coéquipier de Michel Vlap à Heerenveen

Jusqu'il y a peu, Warner Hahn était une valeur sûre d'Eredivisie : le Néerlandais était titulaire à Heerenveen de 2017 à 2020, disputant une septantaine de matchs portant son total en D1 néerlandaise à 110. Un portier d'expérience qui a notamment cotoyé un certain ... Michel Vlap avant sa signature au RSCA.

International U21 avec du beau monde

Warner Hahn n'a jamais goûté à l'équipe A des Pays-Bas, mais faisait partie d'une génération prestigieuse en U21 : titulaire lors de la majorité de ses sélections, il a notamment cotoyé des noms tels que Quincy Promes, Davy Klaassen (Ajax Amsterdam), Anwar El Ghazi (Aston Villa), Nathan Aké (Manchester City) ... mais aussi plusieurs vieilles connaissances : Stefano Denswil (ex-Bruges), Guus Hupperts (ex-Lokeren), Lucas Bijker (Malines) ont fréquenté la même génération d'Espoirs ... et Hahn lui-même aura été coaché par Adrie Koster (ex-Bruges) et Albert Stuivenberg (ex-Genk) !

Bientôt international avec le Suriname ?

Les perspectives de sélection avec les Oranje étant maigres, Warner Hahn a opté en 2020 pour le pays de ses origines : le Suriname, où plusieurs joueurs néerlandais ont leurs racines - Edgar Davids, Clarence Seedorf, Ruud Gullit, Stanley Menzo, Nigel De Jong ou encore Patrick Kluivert auraient ainsi pu porter les couleurs des Suriboys. Malheureusement pour Hahn, sa première sélection, prévue pour mars, aura été gâchée par le Covid-19. Il avait décidé, en février dernier, d'utiliser la nouvelle loi mise en place par la FIFA en 2019 et permettant aux Néerlandais de se rediriger plus facilement vers le Suriname - l'ancien du Club de Bruges Ryan Donk espérait y être autorisé mais a récemment reçu une fin de non-recevoir de la FIFA, encore non-motivée.

Il avait temporisé l'été dernier

Warner Hahn a pris son temps avant de rejoindre un nouveau club : libéré en juillet par Heerenveen, il pouvait compter sur de l'intérêt un peu partout en Europe - à Anderlecht déjà, mais aussi au Genoa, à Midtjylland, à Blackburn et à Elche, rapportait alors Voetbal International. Hahn avait décidé de subir une opération nécessaire au genou et de profiter de sa période sans contrat pour se remettre au mieux. "Je ne voulais pas rejoindre un club alors que j'allais rapidement être indisponible, cela n'aurait pas été correct", déclarait-il. Quelques mois et une revalidation réussie plus tard, Warner Hahn est récompensé de sa patience par un transfert, pas encore officiel mais presque finalisé, au RSC Anderlecht.