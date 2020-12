Un coach de Premier League veut arrêter la compétition

C'est le grand débat actuellement en Premier League: faut-il arrêter la compétition?

L'entraîneur de West Bromwich Albion, Sam Allardyce, a milité pour une suspension provisoire de la Premier League, conséquence de la résurgence de l'épidémie du coronavirus de l'autre côté de la Manche.

"La santé de chacun est plus importante que toute autre chose. Quand j'écoute les nouvelles, la nouvelle souche du virus se transmet plus rapidement que le virus d'origine, donc nous ne pouvons que faire ce qu'il faut, c'est-à-dire une coupure. J'ai 66 ans et la dernière chose que je veux c'est d'attraper le coronavirus. Je suis très préoccupé par moi-même et le football en général. Si c'est ce qu'il faut faire, nous devons le faire. Nous avons eu un cas positif cette semaine et cela semble se propager peu importe nos efforts", a lancé le technicien anglais devant les journalistes après la lourde défaite face à Leeds United mardi soir (0-5, 16e journée de Premier League).

Pour rappel, le match entre Everton et Manchester City a été reporté en raison d'une explosion de cas positifs dans l'effectif des Citizens. Prévue ce mercredi, la rencontre entre Tottenham et Fulham est elle menacée en raison d'un nombre de cas conséquent chez les Cottagers.