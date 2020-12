Pro League: les Brugeois rois des enchères, un nouveau record pour la bonne cause

L'action de Noël de la Pro League a à nouveau porté ses fruits.

Le week-end Yunited Pro League n'aura pas été vain et les amateurs de football belge ont été généreux. Grâce à la vente aux enchères des maillots de tous les joueurs de D1A et de D1B, ce sont 145.000 euros qui ont été récoltés pour la bonne cause: un nouveau record et une somme qui sera intégralement reversée à Younited Belgium, une organisation qui mise sur l’intégration de sans-abris et sans-chez-soi par le biais du football.

Ce sont les maillots brugeois qui ont été les plus prisés cette année. Charles De Ketelaere (4100 euros) devance son coéquipier Noa Lang et Ritchie De Laet (1600) au tableau d'honneur des enchères 2020. Au total, les maillots du Club ont rapporté plus de 20.000 euros, ceux de l'Antwerp 16.679 euros et c'est le FC Malines (14262) qui complète le podium.