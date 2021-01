Courtois pas dans l'équipe de l'année en Liga

Il n'y a d'ailleurs pas de Belges dans cette équipe.

Whoscorred a sorti, ce vendredi, l'équipe-type de la saison en Liga. Pour ceux qui attendaient Thibaut Courtois entre les perches, c'est raté puisque c'est Oblak qui est le gardien de cette équipe composée aussi de Sergio Ramos, Casemiro, Lionel Messi ou encore du Français Jules Koundé.

Eden Hazard et Yannick Carrasco ne sont pas dans cette équipe non plus.