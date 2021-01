🎥 La presse madrilène s'enflamme pour "le Roi Mage" Yannick Carrasco

Une fin d'année en boulet de canon: avec quatre assists lors de ses trois dernières sorties en 2020, Yannick Carrasco s'est imposé comme l'homme clé des Colchoneros, plus que jamais candidat à la succession du Real, et les performances du Diable Rouge ont séduit la presse spécialisée espagnole.

Tombeur de Getafe, mercredi, l'Atletico débutera l'année dans une position royale: leader de Liga avec deux points d'avance (et deux matchs de retard) sur le Real, dix points de plus et un match en moins que le Barça: les troupes de Diego Simeone se sont imposées comme un candidat crédible au titre de champion d'Espagne.

"En feu"

Et c'est en partie grâce aux prestations de Yannick Carrasco, surnommé le "Roi Mage" par AS pour sa capacité à distiller les cadeaux de fin d'année (5 assists en décembre). "Sa fin d'année le confirme: c'est l'une des révélations de l'année en Liga. Un joueur polyvalent, engagé, discipliné et décisif dans les deux rectangles. Sa contribution à l'excellent début de saison des Colchoneros est une excellente nouvelle et annonce une année 2021 excitante pour l'Atletico", analyse le quotidien espagnol.

Et le son de cloche est similaire dans les colonnes de l'autre grand quotidien sportif madrilène. "S'il y a bien un joueur qui regrettera que l'année s'arrête, c'est Yannick Carrasco. Le Belge était en feu en cette fin d'année. (...) Il donne le sentiment d'être un cran au-dessus de tous les joueurs qu'il affronte", se réjouit Marca. 2020 sonnera à jamais comme l'année du retour en grâce pour Yannick Carrasco. De belles promesses à quelques mois d'un Euro que le Diable Rouge voudra marquer de son empreinte.