🎥 Deux assists, un but annulé: Leandro Trossard, artisan du partage de Brighton

Leandro Trossard avait sorti le costume du passeur décisif, Brighton & Hove Albion arrache un partage inespéré.

Un seul Diable Rouge impliqué dans le duel du début de soirée en Premier League, entre Brighton & Hove Albion et Wolverhampton. Et si Leander Dendoncker n'est pas encore de retour avec les Wolves, Leandro Trossard a marqué la rencontre de son empreinte.

C'est d'ailleurs le Belge qui offrait le but d'ouverture à Aaron Connolly après 13 minutes de jeu seulement. Mais les Wolves ont rapidement réagi et semblaient même avoir fait le plus dur: des buts de Roman Saïss et de Ruben Neves (sur penalty) et un autobut de Dan Burn permettaient à Wolverhampton de rentrer aux vestiaires avec deux buts d'avance.

Quel beau numéro de @LTrossard sur le côté droit !! 🔥

Deux assists et un but annulé

Pas de quoi refroidir les Seagulls, Neal Maupay, sur penalty, rendait espoir à Brighton et c'est finalement Lewis Dunk, sur un nouveau service de Leandro Trossard, qui arrachait le point du partage à 20 minutes du terme (3-3). Deuxième et troisième assists de la saison pour l'ancien Genkois, qui pensait même avoir permis à son équipe de passer devant dans la foulée, mais son but était annulé.

Les deux équipes se quittent sur un partage (3-3). Un point qui permet à Brighton (17e, 14 points) de s'éloigner un peu de la zone des relégables. Wolverhampton reste coincé à la 12e place.