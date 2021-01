Zidane évoque "l'année d'Eden Hazard" : "On l'espère"

Pour Roberto Martinez, 2021 doit être "l'année d'Eden Hazard". Qu'en pense son entraîneur en club, Zinedine Zidane ?

Zinedine Zidane s'est exprimé en conférence de presse ce vendredi au sujet d'Eden Hazard, suite aux propos de Roberto Martinez évoquant 2021 comme "l'année" du Diable Rouge. "On l'espère, que ce sera son année, oui. Il est venu au Real Madrid pour montrer quel joueur il est et on croit en lui", affirme le coach du Real Madrid.

Hazard a pu faire son retour contre Elche mais n'a pas réussi à être décisif - ce qui lui fait défaut depuis son arrivée à Madrid, avec seulement 3 buts et 7 passes décisives. "Il a connu des moments difficiles", reconnaît Zidane. "Mais petit à petit, on va le revoir et il va se montrer avec nous".