Gareth Bale, retour à la maison (blanche)?

On ne peut pas dire que le retour de Gareth Bale à Tottenham soit une réussite.

Prêté sans option d'achat par le Real Madrid, Gareth Bale (31 ans, 4 apparitions et 1 but en Premier League cette saison) ne convainc pas à Tottenham. Utilisé avec parcimonie, l’ailier gallois devrait être renvoyé au club espagnol à l’issue de la saison, affirme Sport. Et sans surprise, c’est la fragilité de son organisme qui a fini par lasser José Mourinho. Malgré sa joie de récupérer un joueur au talent indéniable, le manager portugais se montre agacé par ses blessures récurrentes qui l’empêchent d’enchaîner les matchs.

Arrivé blessé à un genou, Bale n’a commencé sa saison que tardivement contre West Ham (3-3), le 18 octobre. Depuis, le Dragon a connu d’autres pépins physiques. Le dernier en date, une blessure au mollet, une partie de son corps qui le gêne énormément depuis des années, qui l’a privé des trois dernières rencontres des Spurs. Et pour l'instant, la date de son retour n’a pas encore été fixée. Décidément...