Officiel: Stefano Denswil est de retour à Bruges

Stefano Denswil est de retour dans une Venise du Nord qu'il connaît déjà par coeur.

Le mercato hivernal prend l'accent néerlandais du côté du Club de Bruges. Après Bas Dost c'est, en effet, un autre Néerlandais qui arrive: Stefano Denswil est de retour, un an et demi après avoir quitté la Belgique pour l'Italie. Il est prêté jusqu'à la fin de la saison par Bologne.

Double champion de Belgique et lauréat d'une Coupe et de deux Supercoupes de Belgique, Stefano Denswil avait porté les couleurs de Bruges entre 2015 et 2019. Arrivé en provenance de l'Ajax, il avait disputé 177 rencontres, inscrit dix buts et distillé cinq assists durant sa première période brugeoise, des stats qu'il aura l'occasion de faire gonfler jusqu'à la fin de la saison.