Sébastien Dewaest est attendu à Toulouse: "Une réelle plus-value pour l'effectif"

Mis de côté à Genk, le défenseur central découvrira la ligue 2 jusqu'à la fin de la saison et il a faim de ballon.

Privé de temps de jeu depuis le coup d’envoi de l’exercice 2020-2021, c’est donc Toulouse que Sébastien Dewaest a choisi pour terminer la saison. Et il retrouvera un autre Belge en France: Brecht Dejaegere qu’il a côtoyé chez les jeunes dans les sélections nationales. "Je l'ai vu faire un très bon début de saison à Toulouse donc quand j'ai eu l'opportunité de venir ici, sa présence a compté", raconte le défenseur central.

Et le Téfécé, qui lutte pour la montée en Ligue 1, croit aussi beaucoup en sa nouvelle recrue. "Sébastien est un joueur d'expérience, avec un superbe état d'esprit, ce qui nous est essentiel. Après observation par notre cellule de recrutement, notre staff technique et par la confirmation avec nos statistiques, on a pensé que c'était le joueur qui correspondait le plus à ce qu'on recherchait", explique le président toulousain, Damien Comolli.

L'ancien Zèbre est, lui, impatient de débuter une aventure dans laquelle il s'investira à 100%. "Sur le terrain, je suis un guerrier, je donne tout. Les supporters n'ont aucun soucis à se faire, je mouillerai le maillot à chaque match", promet-il. Deuxième de Ligue 2 à deux points du leader, Troyes, Toulouse disputera son prochain match lundi à Caen. Le premier match de Sébastien Dewaest en Mauve et Blanc?