Mitrovic peut se chercher un nouvel employeur

L'attaquant serbe ne sera pas retenu à Fulham cet hiver.

En 2018, Fulham a dépensé 25 millions pour s'attacher les services d'Aleksandar Mitrovic, ancien attaquant du Sporting d'Anderlecht. Mais en ce début d'année 2021, le Serbe peut faire ses valises.

Cette saison Mitrovic joue plus les réservistes de luxe qu'autre chose, et depuis la soirée qu'il a organisé au nouvel an alors que la loi l'interdisait pour cause de Coronavirus, il n'est plus vraiment en odeur de sainteté.

Het Nieuwsblad annonce que le club souhaite le vendre dès cet hiver. Il ne sera cependant pas bradé et le joueur a aussi un énorme salaire. Autant dire qu'un retour en Belgique ne sera pas pour tout de suite. Des clubs de Championship seraient intéressés.