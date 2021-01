OHL sur le point de se faire prêter un défenseur à 15 millions d'euros

Après Andy King, un autre joueur de Leicester pourrait venir renforcer les rangs d'OHL.

OHL a l'air de se montrer de plus en plus ambitieux. Avec une sixième place au classement, les Louvanistes peuvent encore rêver d'une place dans le top 4 et le club se renforce en conséquence durant ce mercato hivernal.

Après l'arrivée d'Andy King, certains médias britanniques annoncent qu'un autre joueur de Leicester devrait déposer ses valises du côté de den Dreef. Il s'agit de Filip Benkovic. Benkovic est un défenseur central croate de 23 ans arrivé à Leicester en 2018 contre un chèque de 15 millions d'euros.

Le joueur semble avoir du mal à s'imposer en Premier League. Il a notamment été prêté au Celtic et à Bristol. Cette saison, il a été prêté à Cardiff mais il est revenu à Leicester en ce début d'année 2021. Si le transfert venait à être officialisé, les Louvanistes se renforceraient de bien belle manière leur axe défensif.