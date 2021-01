Après six mois d'absence, Matz Sels voit le bout du tunnel

Il sera resté écarté des terrains plus de six mois.

Comme Axel Witsel samedi, Matz Sels s'était sectionné le tendon d'Achille à l'entraînement le 15 juillet dernier. Et l'ancien portier d'Anderlecht a dû prendre son mal en patience. Six mois plus tard, il n'a d'ailleurs pas encore repris la compétition.

Mais il a repris l'entraînement et il espère très vite retrouver une place entre les perches strasbourgeoises. "J'espère être prêt à jouer dès le mois de février", confie-t-il au Laatste Nieuws. Un sacré coup d'arrêt pour le portier belge qui était incontournable à Strasbourg où il n'avait manqué qu'une seule rencontre en deux saisons.