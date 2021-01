🎥 Le coup de colère d'Alvaro Gonzalez : "On fait de la merde"

L'OM accueillait N√ģmes en fin d'apr√®s-midi √† l'occasion de la 20e journ√©e de Ligue 1.¬†

La défaite lors du Trophée des Champions semble avoir laissé des traces chez les Marseillais, surpris à domicile par la lanterne rouge. Le Suédois Niclas Eliasson a inscrit le doublé victorieux pour les Crocodiles, alors que Benedetto réduisait le score en fin de partie. Thauvin manquait un penalty au passage.

Interviewé après la partie, le Marseillais Alvaro Gonzalez ne s'est pas caché pour faire part de sa frustration : "Nous, on fait de la merde, c'était de la merde aujourd'hui", déclarait l'Espagnol au micro de Téléfoot.

"On ne peut pas faire la merde comme aujourd'hui, il faut respecter le maillot. Le moins qu'on puisse faire c'est courir et se battre sur le terrain. On n'a rien fait de tout ça aujourd'hui", poursuivait Gonzalez.

"Avec tout le respect pour Nîmes, on se bat pour jouer en Champions League et on ne peut pas jouer ce type de match. Ce n'est pas possible", confiait notamment l'ancien joueur de Villarreal irrité comme on le sent.

Marseille aura l'occasion de se rattraper face à Lens mercredi.