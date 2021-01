Un jeune talent du Club NXT intégré au noyau A pour remplacer Siebe Schrijvers

Le départ de Siebe Schrijvers, qui a rejoint OHL, devrait être compensé en interne du côté du Club de Bruges : Cissé Sandra (17 ans) sera intégré au sein du noyau A, lui qui dispute depuis le début de la saison le championnat de D1B avec le Club NXT.

Congrats Cisse! Another NXT player joining our first team! 😍 #WeAreNXT pic.twitter.com/gJwLL709vd