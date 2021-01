La victoire du caractère pour Malines à Charleroi

Ce n'était pas un grand match de foot, mais Malines a enchaîné sa quatrième victoire consécutive, samedi soir, à Charleroi. Avec "une mentalité irréprochable".

On n'arrête plus Malines en Pro League. Sur un terrain rendu difficilement praticable par les conditions météorologiques, le Kavé est allé prendre trois points précieux, samedi soir, à Charleroi. Une belle victoire malgré un contexte difficile. "Ce n'était pas toujours du beau football, mais sur un tel terrain, on ne peut pas s'attendre à toujours régaler", estime Wouter Vrancken.

"D'autres qualités"

À défaut de football alléchant, les Malinois ont en tout cas fait preuve de caractère. Le principal motif de satisfaction pour le coach malinois. "Les joueurs ont montré d'autres qualités", confirme-t-il. "La mentalité a été un facteur déterminant, ils se sont battus les uns pour les autres, à chaque seconde", se réjouit Wouter Vrancken.

Et le but de Geoffry Hairemans aura finalement suffi à Malines pour engranger une quatrième victoire de rang. Et, avec 26 points, les Malinois ont désormais clairement pris leurs distances avec la zone rouge.