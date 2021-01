Mbaye Leye fier de ses troupes : "C'est comme ça que nous allons y arriver"

Le Standard de Liège débute bien l'année 2021 avec un deuxième succès de suite. Les Rouches ont pris la mesure du Cercle de Bruges (0-1) en déplacement ce dimanche lors de la 21ème journée de Jupiler Pro League.

Le Standard de Liège poursuit sa marche en avant avec ce succès au Cercle de Bruges. Le matricule 16 n'est plus qu'à deux points de la quatrième place. "Je suis content de cette victoire, et surtout de la manière dont elle a été remportée. Nous avons commis trop d'erreurs techniques et avons parfois souffert, mais les joueurs ont tenu bon et ont prouvé une nouvelle fois qu'ils formaient une équipe", a confié Mbaye Leye en conférence de presse.

Les Rouches ont été moins présents dans la surface adverse après la pause. "Lors de la deuxième période, nous avons laissé le Cercle venir et nous avons un peu reculé, ce qui a causé des problèmes de temps en temps. Par la suite, nous avons eu l'occasion de procéder à plusieurs reconversions offensives mais nous aurions dû mieux les exécuter. Toutefois, je félicite les garçons pour le caractère dont ils ont fait preuve. C'est comme ça que nous allons y arriver. Quand les choses se corsent, il faut défendre comme des hommes, pour ainsi dire. Nous progressons lentement, mais il faudra procéder par étapes et continuer de travailler", a conclu le T1 des Rouches.