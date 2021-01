L'Inter est "sur le bon chemin": "Candidats au titre"

Une victoire référence et une excellente opération: les Nerazzurri ont tout gagné, dimanche soir, en domptant la Juventus. Mais le chemin qui mène au Scudetto est encore long.

Une rencontre maîtrisée et dominée contre le nonuple champion en titre, il n'en fallait pas plus pour satisfaire Antonio Conte. "Pour battre une équipe comme la Juve, il faut jouer un match parfait et nous avons été très bons", se réjouit le coach de l'Inter.

Et l'Inter en profite pour démontrer qu'il a les moyens de ses ambitions. "Nous sommes candidats au titre. (...) Mais ce n'est que le début. Un rayon de soleil ne fait pas l'été, mais une victoire contre la Juventus démontre en tout cas que tu es sur le bon chemin", conclut un Antonio Conte philosophe.

Mais il n'y a pas que la Juventus. C'est l'AC Milan qui domine le championnat depuis le début de la saison et, en cas de succès lundi soir à Cagliari, Zlatan Ibrahimovic et ses équipiers reprendront trois points d'avance sur l'Inter.