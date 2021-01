Les Zèbres battus par plus forts: "Anderlecht a été supérieur ce soir"

Pris à la gorge dès le coup d'envoi, le Sporting de Charleroi n'a jamais vraiment su inverser la tendance et, malgré de "meilleures intentions" en seconde période, les Zèbres ne méritaient pas mieux sur la pelouse du Lotto Park.

C'est d'ailleurs l'analyse que livre Karim Belhocine au micro d'Eleven Sports, au terme d'une partie largement dominée par le Sporting d'Anderlecht... "Ce soir Anderlecht a été supérieur à Charleroi, tout simplement", commence le coach carolo.

Une tendance qui s'est surtout exprimée en première période; 45 minutes au cours desquelles les Zèbres n'ont pas eu voix au chapitre: "Ils sont bien rentrés dans le match, ils se sont créé des occasions et ils ont eu les penaltys pour faire la différence avant le repos. Ils étaient dans un bon jour et ils nous ont fait mal", confirme Karim Belhocine.

On n'a pas su traduire, sur le terrain, les intentions qu'on avait avant le match.

Et si Charleroi a tenté de réagir après le repos, en se montrant un peu plus offensif, Francis Amuzu a définitivement enterré les espoirs carolos dans le dernier quart d'heure. "En deuxième période, on est revenu avec de meilleures intentions, mais ça n'a pas suffi et Anderlecht a tué le match."

Difficile donc, d'avoir des regrets, pour les Zèbres au terme d'un match quasiment à sens unique. "Défensivement et offensivement, Anderlecht a été bon et, de notre côté, les intentions qu'on avait avant le match on n'a pas su les traduire sur le terrain."