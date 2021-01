Takefusa Kubo justifie le choix Getafe

L'été dernier, le Japonais a été prêté à Villarreal par le Real Madrid afin de poursuivre sa progression. Mais cela n'a pas été un réel succès.

Une fois son prêt cassé, Takefusa Kubo (19 ans) a donc rejoint Getafe. Ce lundi, le Japonais a été présenté aux médias. L'occasion d'en dire plus sur son choix et ses motivations.

"J'ai choisi Getafe car ce sont eux qui m'ont le plus intéressé et qui m'ont le plus fait confiance. J'avais plusieurs offres mais je ne pensais qu'à Getafe. De nombreux joueurs et le staff m'aident à me sentir à l'aise, ils m'aident à comprendre le jeu de l'équipe. Mon objectif principal est d'aider l'équipe à atteindre ses objectifs, cela m'aidera à grandir en tant que footballeur".