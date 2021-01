Jordé Simao regrette les points perdus: "Difficile de laisser filer ces trois points"

Jorge Simao analyse la fin de rencontre hyper bizarre de son équipe, ou comment passer du paradis à l'enfer.

Pour un coach comme Jorgé Simao, qui donne tout sur le banc jusqu'à la dernière minute, perdre deux points comme cela dans les dernières minutes c'est difficile à avaler. En conférence de presse, l'entraîneur portugais n'a pas caché son amertume.

"Laisser filer cette victoire de cette façon, c'est très difficile. Nous ne pouvons cependant pas faire plus sur le but que nous encaissons. Nous avons fait plus que Waasland-Beveren sur ce match pour gagner, surtout après la pause, mais ce n'était pas assez pour les trois points. Nous devons maintenant nous tourner vers le prochain match, le combat n'est pas terminé".

La différence de niveau de Mouscron, entre le match contre Genk et celui de ce mardi face à Waasland-Beveren, est énorme: "Si nous jouons mieux contre des grosses équipes? Non, je ne pense pas. Après tout il y a beaucoup d'équipes au-dessus de nous. Nous donnons toujours le maximum."