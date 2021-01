Manchester City de nouveau touché par le coronavirus

Après une période de Noël où le club mancunien avait été amoindri par de nombreux cas de Covid-19 (notamment Kyle Walker et Gabriel Jesus), les Skyblues sont de nouveau touchés par le virus.

Sergio Agüero, l'attaquant de Manchester City, a annoncé jeudi qu'il avait été testé positif au Covid-19. "Étant cas contact, je me suis mis en quarantaine et lors du dernier test que j'ai subi, j'étais positif au Covid-19", a expliqué l'Argentin. "J'ai quelques symptômes et je suis les consignes du médecin pour récupérer."

Agüero n'a disputé que 9 matchs (pour 2 buts), toutes compétitions confondues en raison de pépins physiques. Il n'a plus été aligné depuis le 3 janvier dernier lors la victoire contre Chelsea (3-1).