FA Cup : Brighton et Trossard se hissent en huitième de finale, fin de la belle aventure pour Jason Eyenga-Lokilo

Plusieurs rencontres de la Coupe d'Angleterre avaient lieu ce samedi après l'élimination d'Arsenal, tenant du titre, par Southampton.

Brighton & Hove Albion-Blackpool 2-1

Les Seagulls se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la FA Cupgrâce à une victoire 2-1 contre Blackpool, pensionnaire de League One. Leandro Trossard est monté à l'heure de jeu. Bissouma (27e) et Alzate (58e) ont marqué pour les locaux, Madine avait entretemps égalisé (45e+2).

Swansea-Nottingham 5-1

Cullen (7e et 67e), Grimes (29e et 61e sur penalty) et Cooper (84e)

Barnsley-Norwich City 1-0

Styles (56e)

Milwall-Bristol 0-3

Diedhiou (32e pen), Wells (58e) et Semeyo (72e)

Sheffield United-Plymouth 2-1

Basham (39e) et Sharp (47e) ; Camara (75e)

West Ham-Doncaster Rovers 4-0

La belle aventure de Jason Eyenga-Lokilo et Doncaster, pensionnaire de League One, s'est ponctuée par une large défaite sur le terrain des Hammers. Le milieu de terrain de 22 ans, formé au Sporting d'Anderlecht mais actif en Angleterre depuis 2015, est descendu peu après l'heure de jeu alors que les Hammers menaient déjà 3-0 grâce à Fornals (2e), Yarmolenko (32e) et Butler (54e, c.s.c.). Oladapo Afolayan a scellé l'issue du match à la 78e.