Abdoulay Diaby, déjà prêt à aider ? "On veut l'amener au plus vite à son meilleur niveau"

Abdoulay Diaby a déjà pu faire ses débuts pour le RSC Anderlecht face à Waasland-Beveren et s'il n'a pas été décisif, il a montré ses qualités.

Surtout, le nouvel attaquant d'Anderlecht a montré qu'il n'hésitait pas à prendre sa chance, notamment de l'extérieur du rectangle, forçant Nordin Jackers à l'un des nombreux arrêts du match. "Sa force dans ce genre de match est d'être au bon endroit au bon moment", souligne Vincent Kompany après la rencontre.

"On a pu voir qu'il s'est créé beaucoup d'occasions en peu de temps. Le poste auquel je le vois ? Il peut occuper plusieurs postes et c'est ce qui actuellement est très utile dans notre jeu", ajoute l'entraîneur du RSCA. Reste à voir si Abdoulay Diaby sera bientôt un titulaire potentiel. "On veut lui laisser le temps, mais en même temps l'amener le plus rapidement possible à son meilleur niveau afin qu'il puisse nous aider au mieux comme il l'a fait en entrant aujourd'hui (lire vendredi, nda)".