Cristian Benavente déjà sur la sortie du côté de l'Antwerp ?

Le Péruvien est arrivé sous la forme d'un prêt en octobre dernier et pourrait déjà faire ses valises.

Serait-ce déjà la fin de l'aventure de Cristian Benavente à l'Antwerp ? Arrivé en octobre 2020 en prêt pour un an et demi en provenance du club égyptien Pyramids, le Péruvien semble être sur la sortie.

Selon plusieurs médias mexicains, le Club America serait intéressé par le milieu de terrain. L'équipe est entraînée par Santiago Solari qui connaît bien Benavente depuis son passage au Real Madrid Castilla entre 2013 et 2015.

Cristian Benavente avait été vendu par Charleroi en 2019 pour six millions au Pyramids FC avant d'être prêté six mois plus tard à Nantes puis à l'Antwerp.