Un ancien joueur d'Anderlecht envoyé en D2 anglaise

A six mois de la fin de son contrat, Yannick Bolasie ne terminera pas la saison avec Everton. En effet, le club de Premier League vient une nouvelle fois de prêter l'international congolais. Cette fois, à Middlesbrough.

Après une saison au Sporting Portugal, Bolasie jouera donc en deuxième division anglaise.

Le Congolais a porté le maillot d'Anderlecht pendant six mois lors de son prêt entre janvier et juin 2019.

We're delighted to welcome @YannickBolasie to the #Boro! ✍️ #UTB