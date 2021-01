Le PSG annonce deux cas de Covid-19 dans son noyau !

Le PSG a annoncé que deux joueurs du noyau A avaient été testés positifs au Covid-19.

Marco Verratti et Abdou Diallo ont en effet vu leur dépistage revenir positif cette semaine et devront donc être placés à l'isolation. Ils manqueront le déplacement de ce dimanche à Lorient et leur forfait s'ajoute à ceux, très probables, de Marquinhos, Ander Herrera et Juan Bernat.

Le PSG avait été touché par le Covid-19 la semaine passée, son coach Mauricio Pochettino devant se placer en quarantaine.