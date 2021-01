Deux penaltys n'ont pas suffi: Terem Moffi bourreau du PSG!

Incroyable scénario en Ligue 1 où le PSG a pris un sacré coup sur la tête.

À la faveur d'un succès étriqué contre Bordeaux, l'Olympique Lyonnais avait pris la tête de la Ligue 1 vendredi soir. Le PSG espérait répondre à Lorient et reprendre son fauteuil de leader, c'est manqué.

Ce sont d'ailleurs les Bretons qui avaient ouvert le score, à la 36e minute de jeu, grâce à une frappe pleine lucarne de Laurent Abergel. Mais le PSG a répondu juste avant la pause, sur un penalty transformé par Neymar.

Les Parisiens ont ensuite pris l'avantage à l'heure de jeu, via un second penalty, toujours transformé par Neymar. On pensait le PSG lancé vers un succès étriqué, mais précieux, mais Lorient a fait exploser la défense parisienne en dix minutes. Yoane Wissa a égalisé et l'ancien Kerel Terem Moffi a mis tout le monde d'accord dans les arrêts de jeu (3-2).

Le PSG cède la première place à Lyon, mais c'est le LOSC qui a un beau coup à jouer. En cas de victoire contre Dijon, les Lillois prendront la tête du championnat.