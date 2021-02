Krépin Diatta dans le top 5 des plus gros transferts de l'hiver

Si le Club de Bruges s'est renforcé cet hiver, les Blauw en Zwart ont aussi rempli les caisses.

Le mercato hivernal n'aura sans doute pas été le plus dépensier de l'histoire mais ça ne change rien au constat: en laissant filer Krépin Diatta à Monaco pour un montant estimé à 20 millions d'euros, le Club de Bruges a réalisé un joli coup.

Et l'un des plus gros transferts de l'hiver. Avec ce montant, le Sénégalais partage, avec Dominik Szobozlai (qui a quitté Salzbourg pour Leipzig) la quatrième place des transferts les plus onéreux du mercato.

Selon Transfermarkt, West Ham a réalisé le plus gros transfert du mercato en attirant Saïd Benrahma pour 23,1 millions d'euros. Viennent ensuite les mouvements de Sebastien Haller vers l'Ajax (22,5 millions) et d'Amad Diallo vers Manchester United (21 millions).