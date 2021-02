Le mercato hivernal du Standard a été calme : "Tout le monde y trouvera son compte en fin de saison"

Le mercato hivernal s'est clôturé cette nuit et le Standard de Liège s'est montré plutôt calme sur le marché des transferts. Une seule arrivée avec le prêt de Joao Klauss en provenance de Hoffenheim et deux départs avec les locations de Felipe Avenatti à l'Antwerp et Aleksandar Boljevic à Eupen.

Les supporters des Rouches redoutaient le départ d'un cadre en cette fin de mercato, ils peuvent être rassurés puisque tout le monde est resté à bord du navire liégeois. Le T1 du matricule 16 l'avait dit, il était sûr qu'il pourrait compter sur ses troupes ce 2 février. "Cela permet d'être serein, mais je savais ce qui allait se passer. En gardant les joueurs, eti ces derniers jouent à leur niveau, on va atteindre les objectifs et les joueurs vont voir leur valeur grimper. Tout le monde y trouvera son compte en fin de saison", a précisé Mbaye Leye.

Cité sur le départ, Selim Amallah est resté en bord de Meuse. "Il y avait des clubs intéressés et il y en aura encore en fin de saison. Il avait décidé de rester et j'en vais parlé avec lui à mon arrivée. Il est déterminé pour remettre le club dans de bonnes dispositions et veut démontrer ses qualités. Quand, il n'est pas là, on le sent. Il va prendre ses responsabilités, il est le leader technique de l'équipe", a souligné le coach des Rouches.

Joao Klauss est finalement le seul transfert entrant cet hiver. "Le joueur qui nous manquait. C'est-à-dire capable de faire les courses devant, de presser le milieu défensif adverse et de partir en profondeur. Il manque encore de rythme mais au vu de ce qu'il montre alors qu'il a peu joué cette saison, on ne peut être que satisfait. Il va nous apporter beaucoup plus. Pour s'adapter, c'est très facile en fait. Quand tu as du talent sur le terrain, les autres le sentent et te donneront le ballon. Les joueurs tournent bien autour de Joao, le cherchent et veulent jouer avec lui. C'est bon signe", a conclu Mbaye Leye.