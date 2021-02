Voici notre équipe type de la 23ème journée

Plusieurs joueurs se sont mis en évidence lors de la dernière journée de Jupiler Pro League.

Gardien

Nous avons Yannick Thoelen dans les buts cette semaine. Il a empêché Bongonda, Onuachu et Arteaga de marquer contre Malines et a ainsi permis au KaVé de partager l'enjeu contre Genk.

Défenseurs

Jordan Lukaku a livré une belle prestation avec l'Antwerp tout comme Dompé avec Zulte Waregem. Prychynenko a muselé Henry avec le Beerschot, Clinton Mata a de nouveau été très solide avec le Club de Bruges.

Milieux

Au milieu de terrain, Noa Lang a de nouveau été phénoménal avec les Gazelles et a été l'auteur d'un but et d'un assist contre le Standard de Liège. Hans Vanaken (1but) a également été très bon, tandis que Brüls (1 but et 1 assist) a régalé avec Saint-Trond.

Attaquants

Devant, on ne peut pas ignorer Didier Lamkel Zé, qui a été très important pour son équipe avec deux buts. Mamadou Fall y est allé également de son doublé pour Charleroi et Gianni Bruno a été décisif (1 but et 1 assist) avec Zulte contre Ostende.