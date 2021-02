🎥 Le but décisif de Faïz Selemani contre Lommel

Le KVK a d√Ľ attendre les toutes derni√®res secondes pour se rassurer contre d'accrocheurs Limbourgeois.

À la peine en championnat et avec un nouveau coach sur le banc, en la personne de Luka Elsner, le KV Courtrai ne pouvait pas se faire surprendre en Coupe de Belgique, les Kerels ont accompli leur mission, mais ils ont souffert.

Le marquoir indiquait pourtant 0-2 à l'heure de jeu en faveur du KVK, mais le but de Kevin Kis, à 20 minutes du terme, a relancé le suspense. Si bien que dans les dernières minutes, le portier lommelois, Tomas Svedkauskas est monté sur corner, pour tenter de forcer la décision.

C'est finalement Faïz Selemani qui en a profité pour partir en contre et enterrer le suspense dans un but vide. Courtrai passe l'écueil et affrontera le vainqueur de Seraing-Standard en huitième de finale.