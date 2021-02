Canal + récupère les droits TV de la Ligue 1

Suite au conseil d'administration de la Ligue de Football Professionnel ce jeudi, Canal + a récupéré les droits TV de la Ligue 1 jusqu'à la fin de la saison.

Suite à la défaillance de Mediapro, qui avait remporté en 2018 l'appel d'offres lancé par la LFP en misant plus d'un milliard d'euros, l'instance dirigeante du football professionnel français avait tenté de trouver des solutions.

Sa consultation avait bien éveillé l'intérêt d'Amazon, DAZN et Discovery. Seulement, les tarifs pratiqués n'avaient pas convaincu Vincent Labrune et ses équipes. Au final, après de longues négociations, c'est Canal +, diffuseur historique, qui a tiré profit de la situation pour rafler la mise pour les droits TV de la Ligue et 1 et de la Ligue 2 "à partir de la 25e journée". Pour un montant encore confidentiel.

Le communiqué officiel de la LFP :

La Ligue de Football Professionnel et le Groupe CANAL+ annoncent un accord global concernant les droits audiovisuels de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT pour la saison 2020-2021.

A partir de la 25ème journée de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT, et jusqu'à la fin de la saison 2020-2021, le Groupe CANAL+ disposera à chaque journée des droits audiovisuels exclusifs, en direct et en intégralité, de l'ensemble des matchs de Ligue 1 Uber Eats et de huit des dix matchs de Ligue 2 BKT.

Outre les droits de ces matchs, le Groupe CANAL+ disposera de l'intégralité des droits magazines en semaine et le week-end.

A la suite de l'appel d'offres déclaré infructueux cette semaine, la Ligue de Football Professionnel et le Groupe CANAL+ se félicitent d'avoir trouvé une solution globale permettant d'exposer les matchs de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT à un large public pour la saison 2020-2021.