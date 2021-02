Yves Vanderhaeghe veut des sourires: "Celui qui sera négatif quittera l'équipe"

Yves Vanderhaeghe a été présenté ce jeudi en tant qu'entraîneur du Cercle de Bruges.

Yves Vanderhaeghe s'est présenté ce jeudi à la presse en tant que nouveau coach du Cercle de Bruges et ce quelques jours après son départ de Courtrai. Auparavant il a été sur le banc d'Ostende et de La Gantoise.

C'est fort de cette expérience qu'il a pris la parole dans une conférence de presse sur le site officiel du club de la Venise du Nord: "Il nous reste encore 9 finales et nous voulons en gagner le plus possible. Quand je regarde notre noyau, je pense que nous pouvons prendre plus de points que ce que nous en avons pris jusqu'ici".

"La qualité peut nous aider à faire quelque chose de bien, je veux bien sûr proposer du beau football mais pour le moment le focus est sur les résultats. Chapeau pour le résultat de cette semaine en Coupe de Belgique et pour ce qu'ils ont montré. L'ambiance est depuis positive. Je veux voir des joueurs avec le sourire. Celui qui sera négatif quittera l'équipe". Voilà les joueurs prévenus.