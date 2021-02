Dimitar Berbatov conseille au Real Madrid de vendre Eden Hazard

Touché à la cuisse, le capitaine des Diables Rouges se retrouve encore sur le carreau avec le Real Madrid, et ce pour une durée minimum de trois semaines.

Eden Hazard (30 ans, 8 matchs et 2 buts en Liga cette saison) est encore out. La neuvième blessure depuis qu'il évolue au Real Madrid, celle de trop selon certains observateurs. À l’image d'un certain Dimitar Berbatov. L’ancien attaquant de Tottenham et de Manchester United n'y est pas allé par quatre chemins et a même encouragé le club merengue à vendre l'ailier gauche lors du prochain mercato estival.

"Le Real Madrid devrait envisager une vente d’Eden Hazard", a lâché le Bulgare dans une chronique pour le site de paris sportifs Betfair. "Il a eu beaucoup de blessures depuis son arrivée en Espagne, et cela l'a empêché d'être le brillant footballeur qu'il était à Chelsea. Si c'était quelque chose d'occasionnel, ce serait une question différente, mais le fait est que le joueur est encore blessé. C'est le signe qu'il y a un autre problème qui l'affecte", a confié l'ancien buteur.

"Sera-t-il capable de retrouver sa forme et de montrer que l'argent que le Real Madrid a investi sur lui était judicieux ? Pour le moment, la réponse est non. (…) Il est vrai que Hazard vient juste d'avoir 30 ans et a encore beaucoup de temps pour s'imposer au Real, mais la question doit être posée. Car, il n'a pas encore prouvé quoi que ce soit à Madrid", a conclu Berbatov.