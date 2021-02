Le président du Beerschot lance le derby : "Nous verrons si le Soulier d'or a été attribué à la bonne personne"

Cet après-midi, il y aura un derby au programme avec le choc entre le Beerschot et l'Antwerp.

Dans une interview avec Sporza, le président du Beerschot, Francis Vrancken a évidemment évoqué le derby de ce dimanche. "Même sans public, le match est très animé. Cette fois, ce sera un affrontement entre Lior "Rafa" Refaelov et notre Rapha Holzhauser. Nous verrons si le Soulier d'or a été attribué à la bonne personne", a lancé le président des Rats.

L'Antwerp est allé chercher Franky Vercauteren alors qu'au Beerschot le jeune Will Still a saisi sa chance. "Nous avons aussi un affrontement entre deux coachs. En face Leko est parti. Chez nous, Losada a quitté le club. L'Antwerp a signé Frank Vercauteren pour beaucoup d'argent, au Beerschot nous avons offert l'opportunité à Will Still de saisir sa chance".

© photonews

Enfin, Vrancken évoque également les ressources financières des deux clubs. "Les budgets sont très éloignés les uns des autres", déclare-t-il. "Je ne connais pas les détails, mais le budget de l'Antwerp est environ quatre fois plus élevé. Sportivement, la différence est bien moindre".

Le Beerschot appartient en grande partie au prince saoudien Abdullah. "Il regarde tous les matchs et est très présent dans notre club. Il communique principalement par l'intermédiaire de Jan Van Winckel, membre du conseil d'administration. Le Prince veut être bien informé, il apporte des idées et c'est un génie du marketing. Grâce à lui, nous pouvons aussi laisser les talents de Sheffield mûrir chez nous. Nous sommes très satisfaits. Le partenariat avec le Prince est un partenariat à long terme", a conclu le président du club anversois.