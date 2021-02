Hein Vanhaezebrouck fâché, les réponses du département arbitrage

Hein Vanhaezebrouck a fustigé l'arbitrage après le partage de Gand contre Eupen, Frank De Bleeckere s'explique.

"Nous avons marqué trois buts valables, encaissé un seul et nous partageons l'enjeu: comment expliquer cela?" Ce sont les propos d'Hein Vanhaezebrouck, frustré, à l'issue de la rencontre entre La Gantoise et Eupen de dimanche soir.

Ce lundi, la Gantoise a d'ailleurs officiellement communiqué sur le sujet ce lundi, s'étonnant "de deux erreurs d'arbitrage qui ont eu un impact sur le résultat de la rencontre".

Le département arbitrage répond dans son rapport hebdomadaire. Sur le but d'ouverture eupenois, "aucune image ni aucun angle de caméra ne peuvent donner au VAR une preuve évidente qu'Amara Baby a touché la balle de la tête. S'il n'y a pas de preuve évidente, la décision prise par l'arbitre assistant sur le terrain est suivie, et ce, conformément au protocole du VAR."

Et sur le but annulé en fin de rencontre, c'est un problème technique qui a empêché le VAR d'avoir un avis clair et totalement objectif. "Après plusieurs tentatives, la technologie de la ligne hors-jeu n’a pas pu être utilisée car le logiciel montrait des lignes peu claires et incomplètes. Comme il n'y avait pas de preuve évidente que l'arbitre assistant avait fait une erreur évidente, le VAR a confirmé la décision prise sur le terrain, à savoir qu’il y avait hors-jeu."