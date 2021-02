Rejoint en dernière minute, le Standard doit s'en remettre aux tirs au but mais file en quarts !

Il aura fallu attendre le bout du suspens et de la froide nuit courtraisienne pour que le Standard s'en sorte aux tirs au but et file en quarts de finale de Croky Cup.

Impossible de s'attendre à du spectacle pour ce huitième de finale de Croky Cup : un simple regard à l'état du gazon au Stade des Éperons d'Or nous apprend que les organismes vont souffrir, et le bruit des crampons des joueurs craquant sur l'herbe gelée sera particulièrement frappant dans ces conditions de huis-clos sanitaire. Résultat : entre Courtrai et le Standard, on comprend vite que la différence se fera à la grinta et sur certaines phases arrêtées.

Le Kavé tente bien quelques percées, Selemani et Chevalier tentant d'amener le danger en profitant notamment ... de quelques glissades, inévitables. Il faut jouer simple, et Mehdi Carcela brille plus par ses retours défensifs que par ses tentatives offensives, comme en témoigne son coup-franc très mal donné pour la première phase dangereuse du Standard (12e).

Jakubec s'illustre ensuite devant Bokadi après un excellent travail d'un Joao Klauss très à l'aise sur cette patinoire (22e). Qu'à cela ne tienne : comme prévu, c'est sur phase arrêtée que la différence se fait, avec une tête rageuse de Kostas Laïfis (36e, 0-1) qui ne laisse aucune chance au portier courtraisien. Henkinet, de son côté, ne s'emploie pas ou presque durant 45 minutes ...

En seconde période, cependant, Courtrai semble comprendre que combiner et s'infiltrer ne marchera pas forcément et qu'il faut jouer vertical : c'est d'abord sur une frappe lourde de Selemani qu'Henkinet doit plonger, avant qu'Ocansey soit trouvé en profondeur et trouve lui aussi le portier réserviste liégeois sur son chemin. Les visiteurs, eux, ne se procurent que peu d'occasions au retour des vestiaires, même si le Kavé tremble sur ce qui ressemblait à une main de Golubovic à l'heure de jeu.

Dans ce qui ressemble de plus en plus à une parodie de football, les deux équipes construisent de moins en moins, lançant long ballon après long ballon ; si l'entrée de Gilles Dewaele, notamment, dynamise le KV Courtrai en fin de partie, la défense Rouche reste appliquée ... et Klauss pense inscrire le but libérateur en tout fin de rencontre, mais voit sa frappe toucher le poteau (89e). L'Allemand n'aura décidément pas été récompensé de son match hyperactif, lui qui avait auparavant servi successivement Lestienne et Tapsoba.

Le coup de tonnerre de Selemani

Mais alors qu'on se dirigeait vers une qualification du Standard, les acteurs reprendront sans plaisir aucun une demi-heure de rab par -10°, la faute à un homme : Faïs Selemani, le Courtraisien le plus actif et dangereux de la rencontre, qui envoie soit la frappe de l'année, soit le centre-tir le plus chanceux de la saison dans la lucarne d'Henkinet (90e+2) et refroidit (encore plus) l'ambiance. Prolongations ...

Un extra-time dans lequel le rythme ne baisse pas, chose rare - mieux vaut, il est vrai, courir pour se tenir chaud. Courtrai est le plus entreprenant, mais ni Gueye (au-dessus) ni Laurent Jans pour le Standard (à côté) ne trouvent le cadre dans le premier acte des 30 minutes supplémentaires, tandis que les Principautaires reprennent tambour battant le second mais voient Maxime Lestienne, pourtant entré en seconde période, ressortir blessé.

Une combinaison Makarenko-Selemani crée la panique dans le rectangle d'Henkinet, avant qu'un ciseau de Muleka frôle les buts de Golubovic ; le kick and rush est total, la séance de tirs au but toute proche. Une dernière occasion signée Tapsoba (118e) n'y changera rien : ça se décidera à la roulette russe.

Une séance sans faute jusqu'à 3-3, avant que Muleka d'abord, puis Derijck dans la foulée loupent totalement leur envoi ; Raskin, Selemani, Laïfis et Gueye maintiennent le suspens avec brio. C'est finalement Sainsbury qui heurte le poteau et envoie le Standard en quarts de finale, au bout du suspens !