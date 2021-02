Robert Lewandowski : "Le plus important reste à venir"

Ce lundi soir, le Bayern Munich a battu Al-Ahly (2-0) en demi-finale de la Coupe du monde des clubs, grâce à un doublé du buteur polonais.

Après la rencontre, Robert Lewandowski a rappelé que l'essentiel reste à ses yeux la finale de la compétition. "Aujourd'hui, nous aurions voulu marquer le deuxième but un peu plus tôt, mais maintenant nous sommes en finale. Nous allons nous concentrer sur notre prochain match contre les Tigres. J'ai très envie. Nous voulons un autre titre, le sixième de la saison. Le plus important reste à venir", a lâché le Polonais dans des propos relayés par l'AFP.

Thomas Müller a lui aussi envie de glaner un nouveau trophée. "Nous sommes contents d'avoir fait les choses correctement, et d'avoir atteint notre but. Maintenant nous avons devant nous la chance que nous voulions absolument nous offrir : la possibilité de gagner le Mondial des clubs", a lâché l'attaquant du Bayern Munich.