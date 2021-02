Benoit Poulain "proche d'un retour", Adriano incertain: Benat San José fait le point sur son infirmerie

L'AS Eupen sera encore privée de plusieurs éléments importants pour le déplacement à Waasland-Beveren, mais Benat San José pourrait récupérer Adriano Correia.

Avant un déplacement qui pourrait permettre aux Pandas de s'approcher du top 8, la bonne nouvelle est que "presque tous les joueurs qui ont joué en Coupe de Belgique mercredi sont fit", comme l'a confirmé Benat San José ce vendredi. Seul Mamadou Koné, qui avait dû quitter la pelouse après 20 minutes manquera à l'appel.

Le coach des Pandas devra toutefois faire sans plusieurs joueurs qui étaient absents mercredi et qui ne seront pas de retour, samedi soir, au Freethiel. Même si les nouvelles sont encourageantes, Benoit Poulain n'est pas encore de retour dans le groupe. "Il entame la dernière partie de sa revalidation et on peut espérer qu'il reprendra l'entraînement avec le groupe la semaine prochaine", explique le coach des Pandas au sujet de l'ancien Brugeois, qui est écarté des pelouses depuis le 15 janvier dernier.

Sans Musona, avec Adriano?

Knowledge Musona devra lui aussi patienter. "Knowledge a reçu un coup sur le dessus de la cheville, ce n'est pas trop grave, mais c'est douloureux et il faut être prudent", insiste l'Espagnol.

Le principal point d'interrogation concerne Adriano, qui avait fait l'impasse sur le match de Coupe de Belgique contre l'Olympic, la décision sera prise à la dernière minute. "Il est incertain", confirme Benat San José. "Il a eu des problèmes musculaires avant le match de Coupe. On fera un dernier test pour voir s'il peut jouer."