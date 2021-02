Leipzig s'impose et consolide sa place de leader

En marge du futur transfert de Upamecano, Leipzig s'est imposé en ouverture de la 21ème journée.

Plus tôt dans la journée, les représentants du Bayern de Munich ont annoncé le futur transfert de Upamecano, le défenseur français, lors de l'été prochain. Ce dernier était sur le banc pour la réception de Augsburg.

Dans cette rencontre, le Red Bull s'est imposé, et on n'en attendait pas moins de cette équipe qui était favorite au coup d'envoi. C'est Dani Olmo qui a ouvert le score sur penalty (38', 1-0) avant le deuxième but des locaux des pieds de Nkunku (43', 2-0). Un nouveau penalty, pour les visiteurs cette fois, permet à Caligiuri de réduire la marque (78', 2-1). Le score ne bougera plus.

Au classement, Leipzig revient à 4 points du Bayern avec un match de plus donc.