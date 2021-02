Un Anderlecht en net progrès : "C'est parfait avant le money time vers les PO1"

Josh Cullen a retrouvé le onze d'Anderlecht et y amène un équilibre qui permet aux Mauves d'enchaîner deux prestations de qualité à Genk et maintenant à l'Union.

L'Irlandais a peut-être un profil différent des jeunes de Neerpede, mais son retour dans le 11 rééquilibre nettement le milieu de terrain, permettant aux plus techniques Albert Sambi Lokonga et Anouar Aït El-Hadj d'être plus libérés sur le plan offensif et créatif. Après la victoire à Genk avec Cullen dans l'entrejeu, c'est désormais une véritable démonstration qu'a offert le RSC Anderlecht à l'Union.

"On savait que ça allait venir au vu de nos matchs précédents. Tout allait se mettre en place, et ce soir, c'était le cas", se réjouit Josh Cullen après la rencontre (0-5). "Beaucoup prédisaient un match difficile et on peut être fiers de notre très belle prestation". L'efficacité, longtemps pointée du doigt, était bien présente. "On a été très professionnels. C'est très bien pour Lukas, qui méritait mieux récemmment. Et c'est très important en vue du money-time, le sprint final".