Yves Vanderhaeghe veut une nouvelle fois se payer le scalp d'Anderlecht

L'ancien joueur d'Anderlecht veut prendre des points avec son nouveau club.

Yves Vanderhaeghe sait ce que c'est de battre Anderlecht. Il l'a fait avec La Gantoise, Courtrai et Ostende et veut une nouvelle fois réussir cette performance avec le Cercle de Bruges. "Je suis maintenant le coach du Cercle de Bruges et je veux tout faire pour que le Cercle de Bruges prennent des points", déclare l'ancien coach de Courtrai en conférence de presse. "La motivation des joueurs doit venir d'elle-même, pas du fait que leur coach affronte son ancienne équipe. Tout le monde me connait, je déteste perdre. Quand je vois notre classement, cela me fait mal".

La saison dernière, Vanderhaeghe a battu Anderlecht sur le score de 4-2: "Ce score et le scénario était mémorable, comme chaque victoire contre Anderlecht. Contre une équip jeune, nous devrons former un bloc et profiter des bons moments que nous aurons. La possession de balle ne sera pas importante pour nous".