Jorge Simao ne panique pas : "Nous étions derniers, il y a deux équipes derrière nous désormais"

Mouscron n'a rien pu faire pour éviter une lourde défaite sur la pelouse de La Gantoise : 4-0, et Hervé Koffi a pourtant maintenu le suspens plus longtemps que prévu. Pour Jorge Simao, pas de panique.

Le coach portugais avait vécu une belle lune de miel avec l'Excel Mouscron, mais doit maintenant manger son pain noir. "C'est une lourde défaite, mais c'était face à un très bon adversaire qui était tout simplement bien plus fort que nous", reconnaît Jorge Simao après la débandade à la Ghelamco Arena (4-0). "Nous étions trop mous au duel, nous avons laissé trop d'espaces dans le dos de notre défense ... La défaite est logique".

Mais Mouscron n'est plus lanterne rouge, là où la situation semblait presque désespérée quand Simao est arrivé. "On doit continuer à se battre. Nous avons pris 23 points en 18 matchs depuis mon arrivée, nous étions derniers. Maintenant, il y a deux équipes dernières nous et nous voulons en mettre encore d'autres entre nous et la zone rouge", espère l'entraîneur de l'Excel.