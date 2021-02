🎥 Une affaire de penaltys et Ostende s'invite dans le top 4!

Le KV Ostende s'est offert une nouvelle prestation de choix, mercredi soir, en domptant le KRC Genk (3-1). Une victoire de prestige qui permet aux CĂŽtiers de grimper dans le top 4.

Le KV Ostende et Genk avaient dû repousser leur rendez-vous, initialement programmé samedi soir. Ils se sont bel et bien retrouvés, mercredi soir, sur la pelouse de la Diaz Arena. Une rencontre qui aura été marquée par trois penaltys, tous transformés, en première période.

Le premier avait permis à Paul Onuachu d'inscrire son 23e but de la saison en championnat, après neuf minutes de jeu seulement, mais Genk a rapidement déchanté. Makhtar Gueye a complètement inversé la tendance en transformant deux penaltys en moins de cinq minutes, portant son total personnel à neuf buts en Pro League cette saison.

Genk stagne, le KVO grimpe

Aux commandes à la pause, les Côtiers ont enfoncé le clou juste après le repos. L'attaquant français s'est transformé en passeur décisif et c'est Arthur Theate qui a inscrit le troisième but du KVO. KO, les Limbourgeois n'ont jamais trouvé l'énergie pour revenir.

Une soirée presque parfaite pour les Côtiers qui vont désormais croiser les doigts pour Fashion Sakala, sorti sur blessure à un quart d'heure du terme. Mais ça n'empêche pas le KVO (42 points) de faire l'opération royale de la semaine en s'installant à la quatrième place, juste devant Anderlecht (42).

Et juste derrière le Racing Genk (3e, 43 points) qui stagne et qui peut commencer à s'inquiéter pour sa place en playoffs 1. Avec seulement cinq points d'écart entre la troisième et la neuvième place, occupée par Charleroi, le sprint final s'annonce particulièrement indécis.