Vercauteren loue son collègue d'un soir: "Il est jeune mais il a déjà apporté beaucoup"

A quelques heures d'affronter les Glasgow Rangers, Vercauteren s'est épanché sur son homologue Steven Gerrard en conférence de presse.

C'est la deuxième fois cette saison que les Rangers se déplacent en Belgique. La première visite s'est terminée par une victoire à Sclessin lors de la phase de poule, la seconde se jouera ce jeudi sur la pelouse de l'Antwerp. Vercauteren, qui a pris la succession de Leko, est revenu sur cet affrontement en conférence de presse.

Les visiteurs d'un soir ont à leur tête une légende de Liverpool: Steven Gerrard, qui est un jeune coach comparé à Vercauteren, qui est 24 ans plus âgé. "Steven Gerrard est encore un jeune entraîneur, mais ce n'est pas si important", a déclaré le T1 du Great Old ce mercredi. "Il a des qualités pour être un bon entraîneur. Il va encore progresser mais son âge n'est pas un facteur important."

Vercauteren voit tout ce que l'ancien des Reds a apporté: "Il est venu avec une structure, une vision, et le plus important: il obtient des résultats. Il y a évidemment de la qualité dans son équipe; ils ont quelques joueurs importants. Nous allons essayer de les arrêter en tant qu'équipe et nous n'allons pas nous focaliser sur un ou deux joueurs".