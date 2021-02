Avant la réception du KVO, Eupen croit encore au top 8

Ce samedi après-midi (16h15), Eupen accueillera Ostende lors de la 28ème journée de Jupiler Pro League.

Eupen est dans le creux depuis un petit mois et vient de vivre une semaine infernale. Après s'être déplacé au Freethiel samedi dernier, les Pandas n'ont pas pu affronter Waasland-Beveren car une partie de la pelouse était impraticable. Le match avait alors été reporté à mercredi obligeant ainsi Eupen à effectuer un deuxième déplacement au pays de Waes. Mais celui-ci s'est soldé par une défaite (1-0).

"Cette défaite est dure et difficile à digérer. De plus, nous avons effectué deux fois le même déplacement en bus et cela a contrarié nos plans pour la réception d'Ostende. Nous avions une semaine pour préparer la rencontre mais la partie reportée contre Waasland-Beveren mercredi en a décidé autrement", a confié Benat San José en conférence de presse.

© photonews

Ce samedi, Eupen croisera le fer avec un tout autre adversaire, Ostende. L'actuel 4ème de D1A est la révélation de cette saison et a l'ambition de jouer les playoffs 1. "Une équipe très forte, compacte et très agressive. Ils ne sont pas là par hasard et méritent leur 4ème place au vu de leurs prestations. Ils proposent un football offensif et n'hésitent pas aller au combat contre n'importe quelle formation. Ce sera un match compliqué mais nous visons la victoire", a précisé le coach d'Eupen.

Top 8

Les Pandas sont dans le creux depuis plusieurs semaines et affichent un bilan de 1 sur 15. Avec 32 points au compteur, les pensionnaires du Kehrweg sont à 7 unités de la huitième place. "Oui, le top 8 n'est pas impossible, donc c'est encore possible mais il est encore trop tôt pour en parler. Quand nous étions au meilleur de notre forme, nous n'étions qu'à trois points. Assurons d'abord le maintien et ensuite le Top 10", a ajouté le technicien espagnol.