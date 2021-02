Koen Casteels, l'infranchissable mur de Wolfsburg

Le portier belge est étincelant entre les perches de Wolfsburg cette saison.

Koen Casteels est en toute grande forme depuis le début de la saison et les chiffres sont là pour appuyer le constat: dimanche dernier, contre le Borussia Mönchengladbach, le Belge a aligné sa sixième clean sheet consécutive. Un record pour un portier de Wolfsburg.

Il a même l'occasion d'ajouter un autre record à sa collection dès vendredi soir: s'il garde ses filets inviolés contre Bielefeld, il battra aussi le record de matchs consécutifs sans encaisser pour un portier de Wolfsburg en Bundesliga.

Et les stats démentielles ne s'arrêtent pas là: Koen Casteels est aussi le gardien le plus efficace du championnat, avec une moyenne de 74% de ballons arrêtés et il a réalisé neuf clean sheets au total cette saison en championnat, seul Peter Gulacsi, portier de Leipzig, fait mieux (11).

C'est un véritable mur qui se dressera devant l'Arminia Bielefeld. Michel Vlap, auteur débuts royaux contre le Bayern lundi dernier, est prévenu.