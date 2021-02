🎥 Un journaliste fait le buzz lors de son interview avec Erling Haland

Après la victoire de Dortmund face à Séville, Erling Haland s'est prêté au jeu des questions/réponses en bord de terrain. Outre les propos de l'attaquant du Borussia, c'est surtout le journaliste qui a été moqué sur les réseaux sociaux.

Ce dernier ne semble pas avoir un niveau d'anglais parfait et les internautes n'ont pas manqué de le souligner dans les commentaires sous la vidéo.

Why does the reporter sound like their voice is in serious pain 😭