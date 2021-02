🎥 Le but exceptionnel de Jan Van Den Bergh à Genk

Une frappe exceptionnelle, partie du pied... d'un défenseur central.

Jan Van Den Bergh n'en est pas à son coup d'essai en Pro League: il avait déjà inscrit des buts importants à Malines et à Zulte Waregem, mais dimanche soir, à Genk, il a sans aucun doute inscrit le plus beau but de sa carrière.

D'une magnifique frappe à distance, le défenseur central anversois a trouvé la lucarne de Maarten Vandevoordt. Et ça permet au Beerschot de se remettre en marche dans le course au top 4: les Anversois occupent la sixième place, à trois points d'Ostende.